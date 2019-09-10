9 сентября глава республики Айсен Николаев провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Саха (Якутия).

Ил Дархан отметил важность формирования непримиримости с коррупцией у населения. «Неслучайно в Национальном плане противодействия коррупции одной из приоритетных стоит задача повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий по формированию антикоррупционного поведения государственных (муниципальных) служащих и нашего населения», – сказал Айсен Николаев.

В республике приняты различные планы просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Глава особо подчеркнул роль СМИ в антикоррупционной деятельности, в укреплении особой правовой культуры у граждан, направленной на противодействие взяточничеству.

Первый заместитель руководителя Управления при главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений Туйара Саввина ознакомила с результатами социологического исследования, которое проведено в Якутии в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции с участием 2 600 респондентов из семи муниципальных районов. Опросы проводятся систематически и позволяют отслеживать и управлять ситуацией в динамике.

Социологическое исследование в этом году будет проведено в ноябре. Нынче будет применена новая методика, утвержденная Правительством РФ. Введено понятие «бытовой коррупции», которое выявит картину в отношении граждан и органов власти, также в исследовании взаимодействия субъектов бизнеса и органов власти появится понятие «деловая коррупция».

В антикоррупционной работе помимо просвещения взрослого населения, огромная роль отводится воспитанию детей и молодежи в духе непримирения с мздоимством. По информации министра образования РС(Я) Владимира Егорова, в данном направлении идет комплексная работа с охватом юного населения, педагогов и родителей. На уроках школьники впитывают азы правовой культуры, проводятся тематические конкурсы и кружки, внедряются интересные форматы работы, например, как моделирование заседаний ООН, организуются общественные акции и т.д.

В своем выступлении министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Анатолий Семенов отметил, что помимо традиционного освещения антикоррупционной деятельности органов власти в государственных СМИ, в освещение необходимо активно привлекать и социальные сети, влияние которых на общественное мнение растет очень быстро.



