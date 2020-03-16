Айсен Николаев провел заседание Экологического совета

Глава Якутии Айсен Николаев 16 марта провел первое в этом году заседание Экологического совета, на котором рассмотрены вопросы, связанные с состоянием лесов в регионе и подготовкой к противопожарному сезону.

В настоящее время общая площадь земель, занятых лесами, на территории Якутии составляет 254 млн га или более 80% от общей площади республики. «Мы в сфере лесного хозяйства реализуем ряд полномочий, в том числе федеральных. Несмотря на то, что в последнее время у нас имеются серьезные успехи, вопросов, связанных с большим количеством лесных пожаров, возникающих на территории республики, нам пока не удалось избежать. Считаю, что мы недостаточно в этой части отрабатываем», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщил, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, в прошлом году на территории Якутии было зарегистрировано 1 865 лесных пожара на общей площади 4 млн га. В рамках подготовки к пожароопасному сезону утвержден план мероприятий по охране лесов от пожаров. В настоящее время идут проверки готовности специализированных лесопожарных формирований, их обучение тактике и технике тушения лесных пожаров.

Отдельное внимание министр уделил лесовосстановительным мероприятиям. Так, в 2019 году общий объем работ по естественному восстановлению лесов составил 55 тыс. га, из них 1000 га было восстановлено в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» за счет средств субвенций из федерального бюджета.

С 2020 года на территории Якутии планируется проведение искусственного и комбинированного лесовосстановления.

Одним из проблемных вопросов, возникающих при проведении работ по учету лесного фонда, является отсутствие в генеральных планах населенных пунктов сведений о наличии городских лесов. «Зачастую лесные территории в составе населенных пунктов установлены как части зон рекреационного назначения или зон особо охраняемых территорий, а границы городских лесов не внесены в Единый государственный реестр недвижимости», — отметил Сахамин Афанасьев.

Поэтому на Экологическом совете принято решение о своевременном проведении лесоустроительных работ органами местного самоуправления и внесении сведений о муниципальных лесах в Единый государственный реестр недвижимости.