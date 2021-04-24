Айсен Николаев провел совещание оперативного штаба Якутии

Глава республики Айсен Николаев сегодня, 24 апреля, провел суженное совещание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев.

По словам Ноева, Айсен Николаев отметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в республике остается напряженной. На сегодня выявлено 87 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в городе Якутске — 58 случаев, Мегино-Кангаласском районе – 16, Таттинском – 4, Алданском, Усть-Алданском – по 3 случая, Амгинском, Нерюнгринском, Хангаласском районах – по одному случаю.

Руководитель региона обратил внимание на то, что 70 процентов заболевания регистрируется в городе Якутске и наблюдается рост числа заболевших среди молодежи и лиц старшего возраста. Несколько сократилось количество тяжелых больных. На сегодня в реанимации находятся 28 пациентов, из них 6 человек — в крайне тяжелом состоянии.

По словам главы республики, тревожит ситуация в Мегино-Кангаласском районе, где повторяется ситуация прошлого года, когда в период закрытия ледовых переправ заболеваемость возросла. Администрации района поручено совместно с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором принять оперативные меры по недопущению широкого распространения заболеваемости.

Также в ходе оперштаба указано на необходимость обязательного проведения ряда мероприятий в связи с предстоящими выходными днями: усилить контроль за деятельностью предприятий общественного транспорта, общественного питания, розничной и оптовой торговли, проводить проверку соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, термометрии, дезинфекции во всех организациях, в первую очередь в г. Якутске.

Председатель правительства Андрей Тарасенко сообщил, что усилены контроль за прибытием людей и проверка документов по вакцинированию, введен запрет на выход из вахтовых городков. Продолжается контроль по месту жительства и на предприятиях за приезжающими из зарубежных стран. Прибывшие обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на портале госуслуг.

По информации министра МВД Владимира Прокопенко, за нарушение масочного режима к административной ответственности привлечены 55 человек. По местам жительства проверены 468 амбулаторных больных, в ходе выявлено 2 нарушения.

В целом, несмотря на предстоящие майские праздники, в республике пункты вакцинации будут работать и медицинскими организациями будет вестись прием пациентов. На следующей неделе в республику должна поступить очередная партия вакцин. Перед началом длинных выходных вакцину доставят в районы.