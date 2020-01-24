24.01.2020
16:30
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Политика

Айсен Николаев провел собрание в Нерюнгринском отделении «ЕР»

20 января в Нерюнгри секретарь ЯРО партии «Единая Россия» Айсен Николаев провел собрание местного отделения партии. Встреча состоялась в Центре культуры и духовности им. А.С. Пушкина. Присутствовали члены местного политического совета, депутаты фракции в представительных органах Нерюнгринского района, секретари первичных отделений, члены «Молодой гвардии Единой России».

Секретарь Якутского регионального отделения поставил перед партийцами задачи работы на год, обозначил ключевые моменты послания президента, с которыми предстоит работать членам «Единой России».

Айсен Николаев, секретарь ЯРО партии «Единая Россия»:

«Мы вступаем в новую эпоху, когда политическая система страны претерпевает большие изменения. Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ говорил о том, что в стране есть очень большой запрос на изменения. На уровне муниципалитетов над этим нужно работать. И самое главное, чтобы эти изменения были не ради изменений. Каждому, кто здесь присутствует,  доверена эта работа, от наших действий зависит очень многое. В нашей деятельности нужно исходить из интересов населения».

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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