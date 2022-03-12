12.03.2022
13:33
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Экономика
Айсен Николаев провел оперштаб по строительству
Глава Якутии сообщал в своем тгк@Aisen_Nikolaev
Сегодня провел заседание оперативного штаба по строительству в республике. Рассмотрели ход текущих работ по строительству кардиодиспансера, онокдиспансера, школ, а также ход благоустройства дворовых территорий в республике по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В связи с удорожанием строительных ресурсов в республике разработан план по поддержке строительной отрасли.
Как я уже отмечал ранее, сегодня, как никогда, требуются оперативные и четкие действия. В сложившейся ситуации с введением санкций, надо полностью менять подходы работы от стадии проектирования до самого ввода построенного объекта в строй. Работа не должна останавливаться ни на один день.
Фото: тгк@Aisen_Nikolaev
Источник: тгк@Aisen_Nikolaev
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