Айсен Николаев провел оперштаб по строительству

Глава Якутии сообщал в своем тгк@Aisen_Nikolaev

Сегодня провел заседание оперативного штаба по строительству в республике. Рассмотрели ход текущих работ по строительству кардиодиспансера, онокдиспансера, школ, а также ход благоустройства дворовых территорий в республике по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В связи с удорожанием строительных ресурсов в республике разработан план по поддержке строительной отрасли.

Как я уже отмечал ранее, сегодня, как никогда, требуются оперативные и четкие действия. В сложившейся ситуации с введением санкций, надо полностью менять подходы работы от стадии проектирования до самого ввода построенного объекта в строй. Работа не должна останавливаться ни на один день.