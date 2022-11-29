Айсен Николаев провел личный прием граждан в приемной ЕР

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провел личный прием граждан в Региональной приемной Всероссийской политической партии «Единая Россия»

«Люди обращаются за разной помощью — начиная предоставления места в общежитии, заканчивая ремонтом квартир после пожара. Все вопросы будут решены. Сегодня на прием пришли волонтеры – добровольцы, которые обратились с инициативой оказания помощи нашим военным, находящимся на лечении и реабилитации в госпиталях. В Якутском медколледже они прошли ускоренное обучение по оказанию первой помощи и основам ухода за больными в рамках проекта «Здоровое будущее» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Якутия продолжает помогать нашим военнослужащим и их семьям. Единый координационный центр в Москве ведет работу по помощи нашим раненым землякам. В этой работе им очень помогают волонтеры, которые по зову сердца ухаживают за ребятами. С большой гордостью вручил им удостоверения о повышении квалификации. Эта инициатива заслуживает похвалы и будет продолжена. С такими ответственными, неравнодушными людьми, мы обязательно победим» — Айсен Николаев , Секретарь Якутского регионального отделения Партии, глава Республики Саха (Якутия).

Напоминаем, «Единая Россия» совместно с Обществом специалистов медицинского образования на площадке «Высшей Партийной школы» начали реализацию учебной программы «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтёров».

Курс рассчитан для желающих попробовать себя в роли волонтеров, а также для уже имеющих опыт волонтерской работы. В рамках курса волонтеры получат знания по уходу за пострадавшими и ранеными, оказания им первой помощи, мониторингу состояния пациентов и санитарному содержанию помещений, оборудования, инвентаря. Участники курса ознакомятся с основами того, как обеспечить личную гигиену и транспортировать больных, а также изучат обязанности младшего медицинского персонала и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях.

Программа состоит из двух модулей: теория (онлайн-лекции) и практические занятия. Теоретическую часть все желающие могут пройти на сайте Высшей партийной школы (https://vpsh.er.ru/education/course/212 ). Название курса: «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтеров».

Слушателям, успешно прошедшим теоретическую и практическую части обучения, будет выдаваться сертификат, а также предоставлена возможность реализовать свой потенциал в медицинских учреждениях региона.

«Единая Россия» ежедневно получает обращения из разных регионов от людей, которые ищут возможности участвовать в волонтерской работе, помогать раненым в госпиталях или отправиться в зону СВО, работать волонтерами и в медицинских учреждениях в регионах России. Мы хотим быть полезными, не только теплыми словами, но и поддержать делом наших бойцов, которые сегодня защищают нашу страну.