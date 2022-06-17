Айсен Николаев: Промышленное производство республики бьет исторические рекорды

Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия) презентовали в рамках Петербургского международного экономического форума на площадке стенда Минвостокразвития России «Арктика – территория диалога»

Глава региона Айсен Николаев отметил, что в год 100-летия образования Якутской АССР республика ставит перед собой цели для движения вперед в предстоящем столетии. Сегодня Якутия входит в десятку лидеров страны по темпам экономического роста. Валовой региональный продукт увеличился с 1 триллиона рублей в 2018 году до 1,5 триллионов в 2021 году.

Айсен Николаев также добавил, что промышленное производство республики в последние три года бьет исторические рекорды еще советских времен – по добыче золота, нефти, газа, угля.

«Достигнутые рубежи – это результат нашей политики последних лет, когда мы целенаправленно развивали добычу полезных ископаемых и производство товаров, которые будут востребованы на Востоке, – сказал Глава Якутии. – Например, в Эльгинский проект мало кто верил в 2018 году, а сейчас объем добычи угля на этом месторождении вырос более чем в 10 раз. И сегодня полным ходом идет строительство частной Тихоокеанской железной дороги от Эльгинского месторождения до Охотского моря, включая создание глубоководного порта. Это крупнейший отечественный частный проект строительства транспортной инфраструктуры».

Наряду с добычей полезных ископаемых в Якутии все большее внимание уделяется развитию человеческого капитала и несырьевой экономики. По итогам прошлого года республика заняла 9 место в стране по экспорту IT-услуг. Уже ставшее знаменитым якутское кино – еще один элемент креативной экономики региона. Теперь республиканский кинематограф начинает коллаборации с крупнейшими российскими киноконцернами.

«Главное, что нас всех воодушевляет, – это то, что почти 10 лет назад Президент России провозгласил разворот на Дальний Восток, который будет территорией глобального интереса, площадкой для развития всей страны в 21 веке, – и это все сбывается. И мы готовы в этом направлении работать, и уже работаем», – подчеркнул Айсен Николаев.