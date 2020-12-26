26.12.2020
03:19
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Политика

Айсен Николаев прокомментировал инцидент в Ил Тумэне

Поздним вечером 25 декабря глава Якутии прокомментировал в соцсети инцидент в Ил Тумэне.

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Источник: Соцсеть.
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