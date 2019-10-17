Айсен Николаев проинспектировал социальные и производственные объекты Момского улуса

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 16 октября в ходе рабочей поездки в Момский улус большое внимание уделил вопросам социально-экономического развития арктического района республики.

Ил Дархан посетил центральную районную больницу, пообщался с врачами и медицинским персоналом, ознакомился с системой оказания первичной и амбулаторной помощи. Также посетил общеобразовательную школу села Хонуу, где на сегодняшний день обучаются 283 учащихся.

Директор школы Василина ТИХОНОВА рассказала, что новое двухэтажное здание школы, рассчитанное на 320 учебных мест, было введено в 2017 году. В школе созданы все условия для обучения и развития детей, имеются просторные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, столовая, оснащенные мастерские.

«В новом учебном году с 5 по 11 классы открыто 19 классов-комплектов. Обучение ведется как на русском, так и на якутском языке, также дети факультативно посещают занятия по эвенкийскому языку. Мы работаем по федеральному проекту «Современная школа» и с этого года в рамках национального проекта «Образование» открыли Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», — отметила директор.

Айсен Сергеевич пообщался с учащимися школы и дал маленькое интервью юным корреспондентам школьной газеты. Дети поинтересовались, кем мечтал стать глава Якутии в детстве, какие кружки и секции посещал в школьные годы, а также какие профессии, по его мнению, будут востребованы в ближайшем будущем. Глава республики ответил на все вопросы и пожелал ребятам всегда тянуться к новым знаниям и открытиям и успехов в учебе.

Также Айсен Николаев посетил один из старейших храмов Якутии, возведенный и освященный в 1851 году. В старейшем здании Никольского храма в разные годы располагались почта, музей, поликлиника, но уникальное здание удалось сохранить. Благодаря инициативе настоятеля Никольского храма отца Евгения и неравнодушных жителей Момского улуса здание было реконструировано, и сегодня здесь регулярно проводятся богослужения.

В ходе рабочей поездки в Момский район Айсен Николаев также посетил нефтесклад филиала Белогорской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт». Нефтесклад был построен для обеспечения энергетической безопасности населения улуса. В 2015 году была введена первая очередь объекта с резервуарной емкостью 8 тыс. куб. м. Вторая очередь нефтесклада была построена в 2016 году, благодаря чему здесь можно хранить до 19 тыс. куб. м. нефти.

В районе нефтесклада глава осмотрел береговую линию реки Индигирка, где в ближайшие годы необходимо провести берегоукрепительные работы и встретился с коллективом казенного предприятия РС (Я) «Дороги Арктики».

Далее в администрации Момского улуса Айсен Николаев провел рабочее совещание, посвященное основным направлениям социально-экономического развития улуса.

«Момский улус в этом году благодаря решению президента страны Владимира ПУТИНА был включен в состав Арктической зоны России. Район, несмотря на сложные транспортные, природно-климатические условия, динамично развивается и показывает хорошие результаты в традиционных отраслях сельского хозяйства, а именно в оленеводстве. У района имеются хорошие перспективы в добывающей отрасли. Здесь выдано уже свыше 80 лицензий на добычу золота, на территории района работают три крупные компании. И в этом году план по добыче золота районом перевыполнен практически в полтора раза. Уверен, что реализация нашего соглашения с Росгеологией, которое было подписано на днях, даст возможность найти новые потенциальные месторождения золота, будет способствовать более активному развитию района», – подчеркнул Айсен Николаев.

Отметим, что по итогам рабочего совещания главой республики правительству, министерствам и ведомствам, республиканским предприятиям и муниципальному образованию были даны конкретные поручения в целях дальнейшего развития Момского улуса в рамках Стратегии социально-экономического развития района на период до 2032 года.