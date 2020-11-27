Айсен Николаев: Профсоюзы всегда играли особую роль в жизни общества

Уважаемые якутяне, активисты и ветераны

профсоюзного движения!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем профсоюзного работника!

В этот день мы чествуем тех, кто наряду со своими со своими производственными обязанностями находит время для общественной работы, твердо стоит на ниве защиты прав и интересов трудящихся, стремится к тому, чтобы все трудовые споры и конфликты решались цивилизованным путем.

Федерация профсоюзов Якутии консолидирует 24 отраслевых профсоюзных комитета, куда входят свыше 170 тысяч жителей республики – лидеров первичных и отраслевых профсоюзных организаций, членов координационных советов, активистов трудовых коллективов, неравнодушных людей.

Профессиональные союзы всегда играли особую роль в жизни общества. Но сегодня в непростой экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, их благородная миссия особенно важна. Она неизменно направлена на повышение социальной защищённости работников во всех сферах деятельности, решение жизненно важных проблем, оказание правовой помощи и охрану труда.

Дорогие друзья!

Благодарю каждого из вас за преданность гуманистическим идеалам, верность духу профсоюзного движения, за гражданское неравнодушие и приверженность общему делу.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, успехов в реализации намеченных планов!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев