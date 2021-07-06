Айсен Николаев: Проект по очистке Арктики может стать глобальной миссией, объединяющей всю страну

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 5 июля в режиме видеоконференцсвязи принял участие в презентации экологического проекта «Чистая Арктика», который является гражданской и общественной инициативой, направленной на решение актуальных проблем масштабного загрязнения территорий российской Арктики. Презентация состоялась на площадке Общественной палаты Российской Федерации.

Как отметила модератор мероприятия, председатель комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена ШАРОЙКИНА, проект «Чистая Арктика» призван объединить бизнес, науку, общественность, волонтёрские движения для очистки Арктических территорий страны. Особую актуальность проект приобретает в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Инициаторами проекта являются капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий ЛОБУСОВ и капитан ледокола «Адмирал Макаров», Герой труда РФ Геннадий АНТОХИН.

Глава Якутии Айсен Николаев в своём выступлении поблагодарил членов Общественной палаты РФ за внимание к Арктике, поддержку инициатив, направленных на её развитие и благополучие. Для Якутии, крупнейшего арктического региона страны, вопросы ликвидации накопленного экологического вреда стоят очень остро. Накопленный экологический ущерб на территории республики в основном составляют объекты, оставшиеся ещё со времен Советского Союза: хвостохранилища Депутатского ГОКа, Куларской золотоизвлекательной фабрики, Батагайского ГОКа, заброшенные посёлки, накопления металлолома, затонувшие бесхозные суда и свалки.

Айсен Николаев сообщил, что по результатам инвентаризации на территории республики установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, и 84% от их общего объёма находится в Арктической зоне.

«По очистке Арктике мы взаимодействуем с Министерством обороны России и с недропользователями. Так, с острова Котельный архипелага Новосибирских островов ещё в 2015 году благодаря Северному флоту было вывезено 3200 тонн металлолома. В 2018 году силами компании «Алмазы Анабара» убрано 538 тонн металлолома с территорий Булунского и Анабарского районов. Вместе с тем, масштабы проблемы очень велики, и силами только государственных структур, за счёт бюджетных средств, решить её, конечно, сложно», — подчеркнул руководитель региона.

Для более интенсивного решения застарелой экологической проблемы Якутия разработала проект по очистке прибрежной части Арктической зоны от накопленного металлолома. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства с вовлечением бизнеса. Айсен Николаев озвучил, что буквально 25 июня утверждён паспорт проекта и сформирована проектная команда, в которую вошли представители Министерства обороны, Русского географического общества, министерств и ведомств республики, муниципалитетов, предприятий и бизнес-структур.

В числе задач проекта создание в Арктике пунктов приёма лома и логистической схемы по их вывозу из мест депонации металлолома. В рамках реализации проекта начата совместная работа с Министерством обороны по сверке имеющейся информации, инвентаризации и дальнейшей разработке схемы вывоза. Заключено соглашение между Булунским районом и одной из коммерческих структур по взаимодействию по очистке территории района от брошенного металлолома. Такое же соглашение по очистке территории Усть-Янского района заключено между Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики с одной из бизнес-структур. В результате этого проекта за пять лет с территорий пяти прибрежных арктических районов Якутии планируется вывезти чуть менее 100 тыс. тонн металлолома.

Айсен Николаев выразил уверенность, что проект по очистке прибрежной части Арктической зоны Якутии от накопленного металлолома станет частью большой общей работы по наведению порядка в Арктике, по защите её экологического благополучия. «Мы все понимаем, что Арктика это будущее нашей страны и всей планеты. Действительно, проект по очистке огромных уникальных просторов Арктики может стать глобальной миссией, объединяющей всю страну», — заключил глава Якутии.

Отметим, что в презентации проекта Общественной палаты РФ «Чистая Арктика» приняли участие общественники, учёные, представители органов власти, руководители профильных министерств и ведомств, крупнейших российских компаний.