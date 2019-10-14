Айсен Николаев призвал якутян участвовать в конкурсе

Глава Якутии Айсен Николаев призвал до 27 октября подать заявку на участие в главном кадровом конкурсе нашей страны – «Лидеры России». Сделать это можно на сайте лидерыроссии.рф.

«Если у тебя есть руководящий опыт и тебе нет пятидесяти пяти лет – смело регистрируйся на сайте лидерыроссии.рф для участия в первом этапе конкурса. Твои управленческие компетенции по результатам тестирования оценят лучшие специалисты страны. Триста финалистов получат по одному миллиону рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов. Наставниками для победителей станут руководители государства, регионов и крупных корпораций. Это уже третий такой конкурс, и это действительно самый мощный социальный лифт у нас в стране. За два года назначения на высокие позиции получили 150 Лидеров России: из них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров», – написал Айсен Николаев в своём Instagram.

Глава напомнил, что финалист первого конкурса «Лидеры России» Максим Терещенко из Нерюнгри занимает пост министра промышленности и геологии республики, а победитель второго конкурса Евгений Григорьев назначен заместителем главы города Якутска.

«Но главное даже не это. Главное, что с участием в конкурсе у любого лидера, пусть даже из дальнего района республики, появляется возможность заявить о себе в масштабе страны», – подчеркнул Николаев.

Участие в Дальневосточном полуфинале уже само по себе дает новые возможности для развития, отметил глава. Так, команда прошлогодних полуфиналистов, в составе которой было двое якутян, вошла в ТОП-30 лучших профессиональных управленческих команд России сезона 2018-2019 мирового чемпионата Глобал Менеджмент Челлендж (Global Management Challenge).

В третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в дополнение к основному конкурсу появились три специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Победителями в каждой из отраслевых специализаций станут от 10 до 30 участников.

Напомним, участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.