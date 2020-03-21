Айсен Николаев призвал якутян прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, к самоизоляции

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ призвал к режиму обязательной самоизоляции якутян, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и совместно проживающих с ними лиц.

«Обращаюсь к лицам, которые в течение двух последних двух недель приехали в республику из-за границы. Таких лиц, по состоянию на вчерашний день (20 марта 2020 года) – 2 841 человек. Большая часть из них из Якутска, городов Нерюнгри и Мирный. Этим лицам в обязательном порядке надо самоизолироваться и сообщить на «горячую линию» о том, что они были за границей в течение последних двух недель», – подчеркнул Николаев во время брифинга по итогам заседания по эпидемиологической ситуации в Республике Саха (Якутия).

Он отметил, что в условиях угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) исполнить требование Главного санитарного врача Российской Федерации необходимо. «В первую очередь, речь идёт о вашем здоровье и здоровье ваших близких», – отметил глава и добавил, что сокрытие этой информации чревато привлечением к административной ответственности. «Уверен, что якутяне проявят сознательность», – выразил уверенность Айсен Николаев.

Вчера глава подписал указ, согласно которому лицам, прибывшим на территорию Республики Саха (Якутия) из зарубежных стран, в том числе через другие города Российской Федерации, необходимо незамедлительно сообщать о своем возвращении в страну, месте и дате пребывания за рубежом, контактную информацию.

Звонить надо на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) по номеру телефона 8(800)1001403. Звонок бесплатный.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации.

Также указ предписывает выполнять требования по изоляции в домашних условиях – находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию нашей страны.

С указом Главы Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2020 года № 1064 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» можно ознакомиться здесь.