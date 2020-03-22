Айсен Николаев призвал работодателей принять дополнительные меры

для предотвращения распространения коронавируса

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 21 марта обратился с письменным обращением к работодателям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории республики, с поручением принять дополнительные меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», глава республики дал строгие предписания всем работодателям о временном отстранении от работы сотрудников, которые приехали из зарубежных стран, в том числе через другие города России, менее 14 календарных дней назад.

Такой запрет также распространяется на сотрудников, имеющих признаки респираторных заболеваний – повышенную температуру, боль в горле, насморк, кашель и др.

Руководители предприятий должны незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по РС(Я) по горячей линии 8 800 550 21 24 о сотрудниках, прибывших на территорию Якутии из зарубежных стран, в том числе приехавших через другие города, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.

Напомним, согласно указу Главы Якутии Айсена Николаева от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», работодателям рекомендовано обеспечивать измерение температуры тела работников на рабочих местах, обязательно отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; содействовать сотрудникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

При наличии возможности рекомендовано перевести работников на дистанционную форму работы, а при применении вахтового метода работы оптимизировать количество работников, привлекаемых из других регионов, и увеличить продолжительность вахты до трех месяцев.

При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по РС(Я) работодатели должны незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.