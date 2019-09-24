Айсен Николаев приветствует участников Северного форума по устойчивому развитию

Уважаемые участники Северного форума по устойчивому развитию!

Приветствую вас в гостеприимном северном регионе России – в Республике Саха (Якутия). В эти дни столица республики город Якутск принимает представителей многих арктических субъектов России и зарубежных стран, учёных и экспертов мирового уровня, чтобы комплексно и детально обсудить все аспекты устойчивого развития Арктики.

Сохранение и развитие Арктики во многом связано с её хрупкой экологией, с глобальными климатическими изменениями на планете. Арктический вопрос по своему масштабу и значению выходит за пределы циркумполярного мира. Сегодня всё больше зарубежных стран, которые географически расположены далеко от Севера, проявляют государственный интерес к Арктике.

Мы рады приветствовать новых участников форума – представителей стран Северо-Восточной Азии. Своим территориальным расположением Якутия объединяет два макрорегиона – Арктику и Азию. Это уникальная геополитическая роль нами принимается со всей ответственностью и осознанным пониманием масштабов предстоящей работы.

Я уверен, что Северный форум по устойчивому развитию в Якутске станет площадкой для выработки конкретных мер по решению общемировых проблем, связанных с развитием Арктики.

Дорогие друзья, желаю эффективной работы ради достижения общей цели!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев