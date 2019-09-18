Айсен Николаев приветствует участников Форума предпринимателей Якутии

Уважаемые участники форума!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю Вас с началом работы Форума предпринимателей Республики Саха (Якутия) и с наступающим профессиональным праздником – Днем предпринимателя Республики Саха (Якутия)!

Малое и среднее предпринимательство являются одними из ключевых условий роста, стабильного развития экономики и социальной сферы республики. Как Правительством России, так и Правительством Якутии развитию предпринимательской сферы уделяется большое внимание. Основная цель, поставленная Президентом РФ В.В. Путиным перед всей страной, – увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе к 2024 году до 25 миллионов человек. У малого и среднего бизнеса Якутии есть большой потенциал. Наша цель – помочь его реализовать. Если сейчас в регионе в сфере предпринимательства заняты более 87 тысяч жителей, то к 2024 году это число должно увеличиться на четверть. Ведущим драйвером развития малого и среднего предпринимательства Якутии станут пять региональных проектов, которые реализуются в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сегодня необходимо подчеркнуть то, что в результате внедрения новой модели взаимодействия между бизнесом и властью, Якутия поднялась с 52 на 22 место в Национальном рейтинге инвестклимата. Я хочу поблагодарить представителей отраслевых общественных организаций, бизнес-сообщества за совместную работу по улучшению качества делового климата республики. Ваш опыт и профессионализм в сочетании с высокой социальной активностью и ответственностью являются мощной движущей силой, несущей благополучие в дом каждого якутянина.

Насыщенная деловая программа Форума предпринимателей будет способствовать активному обмену мнениями по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В рамках деловой программы Форума в течение трех дней будут проведены круглые столы, стратегические сессии, мастер-классы, дискуссионные площадки, промо-акция и завершится мероприятие подведением итогов форума на пленарном заседании.

Уверен, что Форум пройдёт на высоком уровне и станет актуальной и авторитетной дискуссионной площадкой по обсуждению ключевых вопросов по реализации Национального проекта и развитию предпринимательства в целом.

В этот праздничный день примите искренние пожелания успеха и процветания, развития и расширения возможностей, перспектив и новаций, открытий и достижений во благо нашей республики. Пусть в вашем деле всегда сопутствует удача, проекты приносят прибыль, а идеи находят всестороннюю поддержку.

Желаю участникам форума конструктивного диалога с представителями власти, плодотворной работы, интересных дискуссий и продуктивных встреч!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев