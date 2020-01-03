Айсен Николаев присудил грант семейной династии оленеводов

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ подписал распоряжение о присуждении гранта семейной династии оленеводов за 2019 год семье ГРОМОВЫХ из Момского улуса.

Главой династии является оленевод-наставник Валерий Николаевич Громов. Семья Громовых решила создать кочевую родовую общину коренных малочисленных народов Севера (эвенов) им. Н.В. Худи-Харючи, чтобы сохранить обычаи и уклад предков. Общине присвоили имя родоначальника семьи – дедушки ХУДИ-ХАРЮЧИ Николая Васильевича.

Глава династии Валерий Николаевич Громов в оленеводстве работает с 1965 года, после окончания восьмилетки он пришёл работать в бригаду отца. В 1970 году Валерий Николаевич заменил отца, принял бригадирство. Является неоднократным победителем социалистических соревнований, постоянно выполнял производственные планы и обязательства пятилеток СССР. За трудовые заслуги награждён медалью «За Трудовое отличие», знаками Ударника IX, X и XI пятилеток, является Отличником сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). С 2012 года работает наставником в оленьстадах общин. Отец четырёх детей – трёх сыновей и дочери, дед и прадед 16 внуков и 4 правнуков. Дети и внуки работают в оленеводстве.

Старший сын Иван Громов в 1989 году был принят в совхоз «Искра» оленеводом. После службы в армии вернулся в родной Момский улус. В тяжёлые 90 годы ХХ века Иван остался верен делу своих предков, сохранил поголовье оленей своего стада. В 1996 году после распада совхоза «Искра» Иван Громов стал бригадиром стада №8 ГУП «Искра» и до сих пор работает в этом стаде. Сегодня стадо № 8 является одним из крупных стад наслега, постоянно обеспечивает мясом социальные объекты Момского улуса. В 2006 году на базе стада №8 создан лагерь труда и отдыха «Сонгачан», в котором летние каникулы проводят дети оленеводов и из малообеспеченных семей. Дети приобщаются к отрасли оленеводства. В 2009 году на базе стада №8 создана кочевая школа, в которой Иван Валерьевич с женой, учительницей Оксаной Семеновной, прививают детям традиционный уклад жизни оленеводов-эвенов.

Средний сын Ариян после окончания Якутской государственной сельскохозяйственной академии вернулся в родной совхоз «Искра», чтоб работать по специальности. Работал главным зоотехником в ПК «Малтан», который стал одной из крупных ведущих оленеводческих хозяйств Якутии. Также работал зоотехником в МУП «Артык», председателем СХПК «Искра». Сегодня Ариян Валерьевич работает в кочевой родовой общине имени Худи-Харючи Николая Васильевича. Община показывает хорошие результаты по увеличению поголовья оленей.

Младший сын Николай окончил Якутский сельскохозяйственный техникум по специальности «Охотоведение и звероводство». После учёбы пошел работать в родное стадо №8 в ГУП «Искра». В 2004 году назначен зооветспециалистом-оленеводом стада №8 и до сих пор работает в этом стаде. Николай с семьёй активно участвует в районных мероприятиях, обладатель спортивных грамот, дипломов и наград. Он – опытный волчатник, вместе со старшим братом в прошлом году добыли 4 волков, тем самым предотвратив ущерб поголовью оленей.

Внуки Валерия Николаевича тоже пошли по стопам деда. Айыына Ивановна с 2017 года работает оленеводом стада № 8 в кочевой родовой общине коренных малочисленных народов Севера (эвенов) им. Н.В. Худи-Харючи. Увлекается шитьём и традиционными танцами. В свободное от работы время активно участвует в художественной самодеятельности наслега. Внук В.Н. Громова Валерий с июня 2018 года работает оленеводом в КРО КМНС (э) им. Худи Харючи Н.В. Прирожденный оленевод, с малых лет работает в стаде и не понаслышке знает все трудности работы в суровых условиях Крайнего Севера. С отличием окончив Черский колледж по специальности «оленевод-механизатор», продолжает работать в родной кочевой общине. Активный участник спортивных соревнований и художественной самодеятельности.

Как сообщили в администрации Момского района, сегодня в кочевой родовой общине коренных малочисленных народов Севера (эвенов) им. Н.В. Худи-Харючи более 1 700 голов оленей. Сохранение поголовья оленей составляет 94,7%.

Грант Главы Республики Саха (Якутия) семейной династии оленеводов присуждается в целях государственной поддержки оленеводства, повышения престижа профессии, сохранения преемственности поколений и стимулирования развития семейных династий оленеводов.