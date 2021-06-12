12.06.2021
17:51
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Политика

Айсен Николаев пришел в ярость

На рабочем совещании в минприроды России, на котором присутствовал глава Якутии Айсен Николаев, выяснились непростые факты — искажения республиканских данных по лесным пожарам. Обнаружилось, например, что по некоторым пожарам расхождения в отчетности в 29-30 и даже в 40 раз! Айсен Сергеевич по видеосвязи пригрозил разобраться с виновниками по приезду в Якутск, утром 14 июня.

Фото: соцсети
Источник: Соцсети
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