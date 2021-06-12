Айсен Николаев пришел в ярость

На рабочем совещании в минприроды России, на котором присутствовал глава Якутии Айсен Николаев, выяснились непростые факты — искажения республиканских данных по лесным пожарам. Обнаружилось, например, что по некоторым пожарам расхождения в отчетности в 29-30 и даже в 40 раз! Айсен Сергеевич по видеосвязи пригрозил разобраться с виновниками по приезду в Якутск, утром 14 июня.