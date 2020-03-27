Айсен Николаев принял жесткие меры

«Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной. По состоянию на 27 марта в республике официально зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня один анализ для окончательного подтверждения или опровержения направлен в «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора РФ в Новосибирске», — сообщил в ходе традиционного брифинга глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Он отметил, что слаженные и оперативные действия работников санитарно-карантинного пункта Управления Роспотребнадзора по Якутии позволили выявить молодого человека, прилетевшего через Москву из Великобритании. После осмотра он тут же был доставлен в больницу, благодаря чему удалось пресечь его дальнейшие контакты. В самолете он тоже был посажен отдельно, чтобы не представлять угрозу здоровью других пассажиров.

В настоящее время все медицинские службы республики работают в активном режиме. Вчера было проведено порядка 300 проб анализов на выявление новой коронавирусной инфекции, и все они показали отрицательный результат. Тем не менее, в медицинских организациях продолжается работа по наблюдению лиц близко контактировавших с больными, многие из этих людей сейчас находятся в больнице. На сегодняшний день состояние у больных коронавирусом оценивается как удовлетворительное, но у трёх лиц диагностирована пневмония, но она протекает в легкой форме бессимптомно. Сейчас эти граждане проходят соответствующий курс лечения.

Айсен Николаев напомнил, что в связи с длинными выходными, объявленными президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ, в республике с завтрашнего дня по 5 апреля включительно вводится ряд ограничительных мер.

«Я убедительно прошу якутян воздержаться от социальных контактов. Выходные введены не для того, чтобы мы ходили и ездили в гости друг к другу, они введены для того, чтобы люди изолировались и больше времени проводили дома в кругу семьи. Мы должны показать свою сплочённость и организованность. Как раз такая самоизоляция позволяет остановить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции», — подчеркнул Ил Дархан.

Он отметил, что такие жёсткие ограничительные меры приняты и в других городах страны. Это делается для максимального предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Отдельно глава республики обратился к предпринимателям, чтобы они с ответственностью и пониманием отнеслись к ограничительным мерам.