Айсен Николаев принял зарубежных гостей

В рамках XV Ысыаха Олонхо в Верхневилюйске глава Якутии Айсен Николаев встретился с участниками IV Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». В мероприятии принимают участие 36 человек из зарубежных стран и регионов России, в том числе из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Монголии, Индии, Алтая, Бурятии, Калмыкии, Тывы. Глава обратился с напутственными словами к участникам фестиваля.

«Человечество в целом и многие народы в эпоху глобализации теряют свои корни, связи с прошлым, предками, которые создали свои культурные традиции, шедевры. И любой народ, если потеряет эти корни, не сможет развиваться, обречен. А пока у народа есть свои эпосы, танцы, театры, песни, которые исполняются на родном языке, есть память о праздниках, которые отмечали их предки тысячи лет назад, и они их также отмечают, как и тогда, то у этих народов есть будущее. Вы — все великие, выдающиеся исполнители, благодаря, в том числе и вашей работе, у ваших народов есть будущее», — сказал Айсен Сергеевич.

Глава поделился тем, что на встрече с послом Индии в Санкт-Петербургском экономическом форуме, дипломат сначала не поверил, что знаменитый театр Кутияттам приезжает в Якутию. «Я уверен, что мы и дальше будем все шедевры объединять, собирать», — подчеркнул руководитель Якутии.

Айсен Николаев рассказал гостям о мерах государственной поддержки Олонхо в республике. Как отметил Глава, большие средства будут направлены на поддержку исполнителей эпоса, развитие Домов Олонхо, которых объединить Арктический центр эпоса и искусств.

Из участников фестиваля на встрече выступили артистка Большекуналейского народного семейского хора Республики Бурятия, представляющая Культурное пространство и устное творчество семейских – староверов Забайкалья, руководитель делегации Оксана Лаппо, заслуженный артист Азербайджанской Республики, солист Государственной академической филармонии имени М.Магомаева Сахиб Пашазаде, к.ф.н., санскритолог Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН Наталья Лидова, национальная актриса Индии из труппы кутияттам Синдху Каламдалам из Керала Тукат Мукундан Синдху, основатель и директор Культурного центра Кайт, исполнитель армянского эпоса Давид Сасунский Корюн Давтян и другие.

Фестиваль проводится в Якутии уже в четвертый раз. На этот раз мероприятие посвящено культурному наследию разных народов России и мира. Во время фестиваля состоятся международный симпозиум «Сохранение и популяризация этнокультурного наследия на стыке традиций и современности», авторские лекции, мастер-классы, творческие встречи и лаборатории.

Фестиваль пройдет на площадке национального якутского праздника Ысыах Олонхо в Верхневилюйском улусе и на театральных сценах города Якутска.