Айсен Николаев принял участие в заседании Комитета по стратегическому планированию при Набсовете АЛРОСА

15 декабря в Москве uлава Республики Саха (Якутия), первый заместитель председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» Айсен НИКОЛАЕВ принял участие в заседании Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА».

В рамках повестки члены Комитета по стратегическому планированию утвердили Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) и ключевые показатели эффективности целевых значений на 2021 год. Также был рассмотрен ряд других важных вопросов.

Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» проводил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей МОИСЕЕВ.

Основная цель деятельности Комитета – повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета компании посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, и выработки соответствующих рекомендаций.