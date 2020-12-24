24.12.2020
10:50
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Политика
Айсен Николаев принял участие в заседании госсовета при президенте РФ
23 декабря, в режиме видео-конференц-связи глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ принял участие в совместном заседании Государственного Совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Владимира ПУТИНА.
Основная тема заседания – реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Фото: kremlin.ru
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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