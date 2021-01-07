Айсен Николаев принял участие в Рождественской литургии

7 января глава республики Айсен Николаев принял участие в праздничной Рождественской литургии в Преображенском кафедральном соборе.

«Рождество – самое сказочное действие, которое дал нам Господь, и недаром до сих пор человечество разделяет свою жизнь до Христа и после его пришествия. В этот чудесный праздник мы все в первую очередь желаем здоровья. Этот год в республике объявлен Годом здоровья – здоровья не только физического, но и духовного», – сказал глава республики.

Обращаясь к якутянам, собравшимся в соборе, Архиепископ Якутский и Ленский Роман напомнил о строках якутского поэта и прозаика Анемподиста Софронова-Алампа:

«Сегодня у Христа Спасителя день рождения, а в день рождения принято дарить подарки. Что мы можем дарить Христу сегодня на его день рождения? Конечно, собственную чистую и праведную жизнь. Великий сын якутского народа прославляет Господа, пришедшего на землю, и благодарит его за возможность новой жизни с ним – жизни, где люди воистину ценят друг друга, жизни, где царствует любовь. Это жизнь христианская, она открывается вместе с пришествием Христа Спасителя. Мы всю историю старались жить по христианским законам, и, вероятно, именно это стремление сохранило человечество несмотря на скорби и испытания».

Торжественная Рождественская церемония по доброй традиции прошла на двух государственных языках республики.