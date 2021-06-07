Айсен Николаев принял участие в региональной конференции «Единая Россия»

SakhaLife.ru.

Глава Якутии Айсен Николаев открыл конференцию Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» и обратился к делегатам с приветственной речью.

Он поблагодарил всех участников акции #МыВместе в Якутии. Сейчас более 4 тысяч человек участвуют в волонтерской деятельности, помогая людям пережить трудное время пандемии. В акциях принимают участие секретари местных отделений, члены фракции Партии в Государственном Собрании (Ил Тумэн), депутаты Якутской городской Думы, районных и наслежных советов.

«Многие наши однопартийцы постоянно оказывают помощь больницам, врачам, жителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сейчас наша общая главная задача – создание условий для массовой вакцинации жителей республики. Это единственный способ победить опасную инфекцию, остановить тяжелые случаи заболевания и смерти людей от новой коронавирусной инфекции. Прошу местные отделения включиться в разъяснительную работу. При этом лучшим способом убеждения я считаю личный пример каждого нашего однопартийца», – отметил глава Якутии.

Также Ил Дархан призвал партийцев в тесном взаимодействии с Комиссией по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) активно включиться в работу по борьбе с лесными пожарами их последствиями. «В этом году пожароопасный сезон наступил рано. Лесные пожары, возникающие из-за человеческого фактора, создают угрозу в ряде районов республики, особенно в Вилюйской группе. Поручаю нашим первичкам, членам Партии во взаимодействии с республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на местах организовать мобильные группы, помогать привести в готовность технику, инвентарь для тушения лесных пожаров. Первоочередная задача – восстановление линий электропередач и линий связи, поврежденных пожарами».

Партия завершила прошлый год с хорошими результатами. В 2020 году на выборах в органы местного самоуправления почти в 90% муниципалитетов победу одержали члены партии, а в 2021 году представители «Единой России» Евгений Григорьев и Роман Щегельняк возглавили Якутск и Нерюнгринский район соответственно. «Сделано много хороших, добрых дел, реализовано много инициатив, которые в ходе претворения в жизнь развились в крупные проекты. Но мы не должны ни в коем случае расслабляться. На нас возложена большая ответственность, и земляки ждут отдачи от нашей работы в улучшении качества жизни», – отметил Айсен Николаев.