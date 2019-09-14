Айсен Николаев принял участие в работе Московского финансового форума-2019

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в работе Московского финансового форума, который прошёл 12-13 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Лидер республики подчеркнул, что площадка для профессионального обсуждения наиболее актуальных проблем, выработки эффективных решений в области финансовой политики и тиражирования лучших практик является одним из значительных событий в жизни страны. «Обсуждалось много вопросов, связанных с денежно-кредитной политикой Центрального банка, в целом с финансовой политикой Правительства Российской Федерации», – сказал он.

Особо Айсен Николаев остановился на новациях, которые обсуждены на площадке Форума, в том числе на предложении премьер-министра Дмитрия Медведева о новых мерах поддержки инвестиционной активности компаний, реализующих крупные проекты.

Напомним, глава кабмина, выступая на пленарном заседании форума, озвучил предложение об улучшении условий гарантий для инвесторов, в том числе о предоставлении особых условий для тех, кто запустит к определённому сроку крупные инвестиционные проекты. Премьер Дмитрий Медведев анонсировал законопроект о защите инвестиций, работа над которым сейчас находится в завершающей стадии и в ближайшее время будет внесён в Госдуму. По новелле документа, инвестор будет заключать с государством инвестиционное соглашение, которое позволит получить гарантии неизменности ведения бизнеса на более длительный период, который определён этим соглашением.

«Я считаю, что вопрос очень важный и нужный, потому что государству обязательно нужно стимулировать инвестиции, особенно на Дальнем Востоке и в Арктике. И меры, которые предложены на форуме, на мой взгляд, очень правильные – и в части инвестиционных соглашений, и в части снижения административных барьеров», – подчеркнул Айсен Николаев.

Глава республики отметил, что сегодня Якутия является одним из лидеров по основным показателям экономики. «Рост валового регионального продукта в республике гораздо выше среднероссийского. Если в целом по стране рост составляет порядка 1,5%, то у нас в Якутии – 5%, а промышленный рост – 8-9%. Эти темпы надо сохранить для того, чтобы более опережающими темпами развивались Республика Саха (Якутия) и Дальний Восток, и чтобы это сказалось на качестве жизни людей», – выразил уверенность Айсен Николаев.

На протяжении двух дней финансисты и экономисты, руководители федеральных министерств и ведомств, эксперты, главы регионов обсудили ключевые вопросы финансово-экономической политики России, повышения конкурентоспособности экономики. Тема Московского финансового форума-2019 – «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Организаторами форума выступили Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.