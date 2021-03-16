Сегодня, 16 марта, Айсен Николаев принял участие в открытии учебной площадки «Фабрика процессов» на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия).

Айсен Николаев отметил исключительную полезность проекта «Эффективный регион», который реализуется Госкорпорацией «Росатом» в субъектах РФ, в том числе и в Якутии. Проект направлен на повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий и постоянного улучшения производственных процессов.

Ил Дархан подчеркнул важность выстраивания правильной цепочки управления процессами. Он отметил, что накапливание незначительных, на первый взгляд, сбоев в итоге может привести к серьезным недочетам в работе. «Нам нужно постоянно учиться новому и учиться у тех, кто обладает лучшими компетенциями», — сказал Айсен Сергеевич.

глава особо отметил подвижническую деятельность Госкорпорации «Ростатом» по распространению уникального опыта эффективного производства и обучению необходимым навыкам представителей разных профессий.

Сегодня в республике в рамках проекта «Эффективный регион» завершены 32 проекта на базе 23-х коллективов. В этом году планируется реализовать более 40 проектов.

Директор проекта АО ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергей Ильин высоко оценил результаты совместной работы, подчеркнул особое отношение якутян к труду, их готовность внедрить позитивные изменения в производственный процесс.

Практический аспект эффективного производства был продемонстрирован на мастер-классе. Айсен Николаев вместе с представителями Госкорпорации «Ростатом» участвовал в сборке женского нагрудного украшения – илин кэбиһэр.

Обучение направлено на повышение эффективности простых производственных процессов. Участники Фабрики процессов на практике осваивают навыки бережливого производства с возможностью применения полученных знаний в своей текущей работе.



В завершении мероприятия глава Якутии Айсен Николаев вручил сертификаты первым участникам Фабрики процессов.