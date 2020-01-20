20.01.2020
18:05
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Якутия

Айсен Николаев принял участие в молебне в Беркаките

В рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район Айсен Николаев посетил поселок Беркакит. Глава Якутии принял участие в молебне в храме святителя Иоанна Кронштадтского. 

Николаев поздравил служителей храма и православных христиан Нерюнгринского района с Крещением Господня.

«В эти дни Господь дает нам возможность через святую освященную воду вдохновиться на дальнейшие свершения и укрепить силу духа. В прошлом году свыше 30 тысяч якутян приняли участие в крещенских купаниях и посетили  православные храмы. Это говорит о том, что православная вера в Якутии крепнет. Так и должно быть, ведь вся история республики неразрывно связана с православием», — отметил он. 

Настоятель храма иерей Владимир Тарасов отметил, что богослужения в храме проводятся регулярно по воскресным и праздничным дням. Он рассказал руководителю республики об истории становления храма. 

«Для нас особенно радостно, что в эти благодатные дни Нерюнгринский район и наш православный храм посетил глава Якутии Айсен Николаев. Мы чтим Вас, Айсен Сергеевич, как мудрого руководителя, истинного христианина, придерживающегося традиций православия», — сказал иерей Владимир Тарасов. 

Отметим, что православная община в поселке Беркакит создана в 1999 году по благословению епископа Якутского и Ленского Германа. Изначально верующие собирались в части здания гаража, переоборудованного под молитвенный дом. Строительство храма началось в 2004 году, в том числе за счёт пожертвований прихожан. Главный купол установлен в 2010 году. В 2014 году епископ Якутский и Ленский Роман провел освящение храма святителя Спиридона Тримифунтского, нижнего придела храма.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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