Айсен Николаев принял участие в Божественной литургии

Глава Якутии сегодня принял участие в Божественной литургии в честь 150-летия Якутской епархии, которая прошла в Преображенском соборе Якутска.

На своей странице в Instagram Ил Дархан делится:

«150 лет назад, 12 января 1870 года была учреждена Якутская епархия, самая большая по территории в Русской православной церкви – и это совершенно особенное, судьбоносное событие для всех нас!

Позвольте выразить глубокое уважение и благодарность служителям Епархии за их неутомимый труд, за их неоценимый вклад в просвещение нашего края, в объединение и духовное становление нашего общества.

Мы отдаем дань уважения православному священству за неоценимую роль в создании якутского литературного языка, национальной литературы и печати, сыгравших огромную роль в развитии нашей республики».