Айсен Николаев принял участие в Божественной литургии

Поздравляю священнослужителей, православных христиан, всех якутян со знаменательным событием — с юбилеем нашей Якутской епархии! 150 лет назад, 12 января 1870 года была учреждена Якутская епархия, самая большая по территории в Русской православной церкви – и это совершенно особенное, судьбоносное событие для всех нас! Позвольте выразить глубокое уважение и благодарность служителям Епархии за их неутомимый труд, за их неоценимый вклад в просвещение нашего края, в объединение и духовное становление нашего общества. Мы отдаем дань уважения православному священству за неоценимую роль в создании якутского литературного языка, национальной литературы и печати, сыгравших огромную роль в развитии нашей республики. В этот праздничный день я хочу принести слова глубокого уважения и благодарности архиепископу Якутскому и Ленскому Владыке Роману. Его неустанное подвижничество приближает нас всех к нравственным идеалам, воспитывают истинный патриотизм и любовь к Отчизне! Благодарю митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской патриархии, первого викария святейшего патриарха Кирилла за приезд, за тёплые слова поздравления от себя и от Святейшего Патриарха Кирилла. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с замечательной датой – 150-летием Якутской епархии. Желаю православным христианам и всем якутянам духовных сил, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а самой епархии – дальнейшего развития и процветания! Добра и мира! #ЯкутскаяЕпархия #150лет #Якутия