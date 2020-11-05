Айсен Николаев принимает участие в заседании Ил Тумэна

Сегодня, 5 ноября, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в режиме видеоконференцсвязи принимает участие в работе XX (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва. Об этом сообщает пресс-секретарь главы Республики Саха (Якутия) Афанасий НОЕВ.

На пленарном заседании будут рассмотрены законопроекты, внесённые по инициативе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Первым вопросом народные депутаты рассмотрят проект закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Также в ходе пленарного заседания будут рассмотрены законопроекты о выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и другие проекты законов.