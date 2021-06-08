Айсен Николаев принимает участие в Днях Якутии в Татарстане

Айсен Николаев находится с рабочей командировкой в Казани. По приглашению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова Ил Дархан принимает участие в Днях Якутии в регионе. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев.

Сегодня, 8 июня, Айсен Николаев почтил память татарского народного поэта, литературного критика, публициста, общественного деятеля, переводчика Габдуллы Тукая. Ил Дархан возложил цветы к памятнику одному из основоположников современного татарского языка.

Также сегодня Айсен Николаев вместе с Рустамом Миннихановым примет участие в торжественной церемонии открытия Дней Якутии, проведёт ряд деловых встреч с руководством региона, а также посетит мероприятия образовательной программы для управленческих команд российских регионов и ознакомится с успешными практиками социально-экономического развития и технологии государственного управления Республики Татарстан.