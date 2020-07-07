Айсен Николаев примет участие в промышленном марафоне INNOPROM

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 7 июля, выступит спикером в стратегической сессии «Промышленный туризм – стратегия 4P» (Потребитель, Партнер, Поставщик, Потенциальный инвестор). В дискуссии также примут участие ведущие эксперты, представители крупных промышленных предприятий и руководители ряда регионов России. На мероприятии обсудят актуальные вопросы взаимодействия между всеми участниками процессов, происходящих сегодня в отрасли.

Промышленный туризм сегодня трансформировался из туристической активности в инструмент социально-экономического развития для территорий, а также в эффективное средство решения бизнес-задач. Выбор пути открытости предприятий, формирование интересных туристических продуктов для различных целевых аудиторий, привлечение внимания к производственному процессу, и, самое главное, к людям, создающим турпродукт, желание и готовность делиться компетенциями – вот основные тренды промышленного туризма в современном мире, убеждены организаторы мероприятия.

В рамках стратегической сессии между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и правительством Республики Саха (Якутия) будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.

Международный промышленный марафон INNOPROM – это крупнейшее международное событие года, объединяющее промышленников из Европы, Азии и Америки. Деловая программа включает в себя 30 мероприятий, комбинированные онлайн и офлайн-форматы, прямые эфиры из разных точек мира, дискуссии с участием спикеров из ведущих промышленных компаний, диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса.