30.12.2020
14:15
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Якутия

Айсен Николаев примет участие в передаче «Прямой разговор»

Сегодня, 30 декабря, в 18:00 часов глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ примет участие в прямом эфире передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24».

В ходе прямого эфира Айсен Николаев расскажет об основных итогах социально-экономического развития республики в 2020 году, поделится планами на 2021 год, объявленный в Республике Саха (Якутия) Годом здоровья, и затронет актуальные темы.

Свои вопросы и пожелания жители республики могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру (8412) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы Главе республики.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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