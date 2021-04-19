19.04.2021
21:39
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Политика

Айсен Николаев примет участие в церемонии оглашения послания Владимира Путина

Айсен Николаев в эти дни будет находиться с рабочей командировкой в Москве. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.

По словам Ноева, глава региона проведет ряд встреч с руководителями федеральных ведомств. Вместе с губернаторами российских регионов Айсен Николаев также примет участие в церемонии оглашения ежегодного послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Мероприятие состоится в среду, 21 апреля.

Фото: Из соцсети.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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