Айсен Николаев примет участие в церемонии оглашения послания Владимира Путина

Айсен Николаев в эти дни будет находиться с рабочей командировкой в Москве. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.

По словам Ноева, глава региона проведет ряд встреч с руководителями федеральных ведомств. Вместе с губернаторами российских регионов Айсен Николаев также примет участие в церемонии оглашения ежегодного послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Мероприятие состоится в среду, 21 апреля.