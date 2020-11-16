Айсен Николаев представил ответственного за мост через Лену

Глава Якутии Айсен Николаев 16 ноября провел расширенное заседание с участием членов регионального кабмина и руководителями структурных подразделений администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я).

В ходе расширенного планёрного совещания членам регионального кабмина глава Якутии Айсен Николаев представил исполняющего обязанности первого вице-премьера правительства Якутии Дмитрия Бердникова.

Дмитрий Бердников будет курировать вопросы, связанные с реализацией крупнейшего проекта по строительству мостового перехода через реку Лена: взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, застройщиками и координацию их действий.

Глава Якутии также поздравил председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Тарасенко, первого вице-премьера правительства Кирилла Бычкова, вице-премьеров правительства Сергея Местникова и Михаила Никифорова, министра имущественных и земельных отношений республики Павла Иванова с согласованием их кандидатур на вышеуказанные должности Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и вручил им нагрудные знаки правительства Якутии и кодекс этики государственного гражданского служащего республики.

Нагрудные знаки и кодекс этики также вручены министру образования и науки Михаилу Сивцеву, министру транспорта и дорожного хозяйства Владимиру Сивцеву, министру строительства Павлу Кылатчанову.