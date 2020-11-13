Айсен Николаев представил опыт развития креативной экономики в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в сессии «Креативный четверг. Как перезапустить креативные индустрии в регионе» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». На мероприятии обсудили развитие креативного потенциала страны, необходимые для этого инфраструктурные изменения, правовые основы и другие актуальные вопросы отрасли.

Креативные индустрии – это ежегодно растущий на 10-15% сектор экономики во всем мире. По оценке Агентства стратегических инициатив, вклад креативных индустрий только региональных центров в экономику РФ составляет около 5%. В отдельных регионах страны начинают реализовывать решения по созданию системных мер поддержки отрасли. Первым субъектом России, где на региональном уровне был разработан стратегический документ в этой области, стала Якутия с Концепцией развития креативной экономики республики до 2025 года.

Айсен Николаев отметил, что системообразующим проектом для Якутии в этом направлении является проект «Квартал Труда», в рамках которого в Якутске будет создан первый на Дальнем Востоке креативный кластер. Его открытие запланировано в четвертом квартале 2021 г. В рамках проекта планируется реконструкция комплекса зданий бывшего мясокомбината общей площадью 13,3 тыс. кв. м. Ключевыми направлениями деятельности резидентов кластера станут анимация, кино, компьютерная графика, фото и видеопродакшн, блогинг, маркетинг и брендинг, искусство и образование.

«Мы это делаем, уже имея большой опыт по развитию ИТ-отрасли. Когда мы начинали строительство ИТ-парка два года назад, многие смеялись, говорили, что 10 тысяч квадратных метров, которые мы запускаем как ИТ-парк, никогда не будут заполнены компаниями ИТ-отрасли. Сегодня там уже места не хватает! Поэтому, имея такой опыт развития ИТ-отрасли, мы достаточно уверенно смотрим на путь, по которому пойдем в развитии креативной отрасли», — подчеркнул Айсен Николаев в своем выступлении.

Якутия уже добилась серьезных успехов в ИТ-отрасли, которая вышла за региональные и общестрановые рамки. Сейчас регион обеспечивает до 85% всего экспорта ИТ-услуг на Дальнем Востоке и планирует наращивать эти показатели. Сегодня в ИТ-парке Якутска ведут деятельность более 100 резидентов, в республике открылись более 50-ти частных ИТ-школ, реализуются акселерационные программы для стартапов, а якутский акселератор «Б8» уже привлекает стартапы со всей страны. Настоящим феноменом является якутская киноиндустрия: по объемам кинопроизводства Якутия уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Сегодня креативный сектор экономики республики – это более 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций, в которых занято более 13 тысяч человек.

Глава Якутии также подчеркнул, что большое внимание в республике уделяется работе с детьми. В Якутске создаются два ключевых проекта – «Парк будущих поколений» и «Точка будущего», рассказал участникам форума Айсен Николаев. «Парк будущих поколений» – это будет большая территория с общественным пространством, зданиями и условиями для того, чтобы дети могли учиться. Я уверен, что такой проект позволит нам наше прошлое, которое зиждется на тысячелетней якутской культуре, передавать, преобразовывать, согласно новым установкам и реально конкурировать по миру», — сказал Глава республики.

Опыт, наработанный Якутией, позволяет сформулировать предложения по выстраиванию работы по развитию креативной экономики на федеральном уровне. Среди них Айсен Николаев назвал введение официального государственного статистического учета, который позволит получить данные по вкладу в экономику региона, занятости и инновационной активности. Необходимы также меры особого фискального регулирования, адресная поддержка значимых инициатив, содействие органов власти в продвижении продуктов и услуг местных креативных индустрий на внутрироссийском и международном рынках.

Тема развития креативной экономики в последнее время на пике актуальности в России и в мире. Напомним, что накануне первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о создании Межведомственной рабочей группы при Правительстве и Администрации Президента РФ по поддержке креативных индустрий.