Айсен Николаев представил кабмину нового премьера Якутии

В пятницу, 31 июля, глава Якутии Айсен Николаев представил кабинету министров нового премьера республики. Исполнять обязанности председателя регионального правительства будет Андрей Тарасенко.

Николаев отметил, что от работы главы кабмина зависит многое – это и оперативная деятельность правительства, и решение стратегически важных для республики вопросов.

«Андрей Владимирович Тарасенко для Дальнего Востока человек не новый. Он дальневосточник, родился во Владивостоке. Работал в крупнейших государственных корпорациях, федеральных и региональных органах государственной власти», – сказал глава.

Одними из главных задач, которые в ближайшие годы стоят перед кабинетом министров, глава республики назвал развитие Арктической зоны, транспортной инфраструктуры, взаимодействие с федеральным правительством, государственными корпорациями. «Считаю, что у Андрея Владимировича есть компетенции в этих вопросах. Человек, умеющий решать такие задачи на самом высоком уровне, абсолютно для нас необходим», – добавил Айсен Сергеевич.

«Спасибо за доверие. Самое важное в задачах, которые поставил глава, – это человек. Сегодня Якутия многое дает стране. Хочется, чтобы у человека, который живет на этой территории, были все блага, чтобы создавалась инфраструктура, не было очередей в образовательные учреждения, развивалась система образования. Вместе с вами мы сделаем все, чтобы цель эта была достигнута», – сказал Тарасенко, обращаясь к кабинету министров.

Напомним, с июня 2018 года до апреля текущего года правительство Якутии возглавлял Владимир Солодов. 3 апреля его назначили врио губернатора Камчатского края. Указ о назначении Андрея Тарасенко исполняющим обязанности премьера республики Айсен Николаев подписал сегодня, 31 июля.