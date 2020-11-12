Айсен Николаев предложил Якутск Всемирной организации

Ежегодное заседание Совета Евразийского отделения Всемирной Организации «Объединенные Города и Местные Власти» прошло в режиме ВКС, на нем подвели итоги года и наметили планы на будущее. Участники из России, стран ближнего и дальнего зарубежья также обсудили план работы городов по реализации целей в области устойчивого развития. Совет является ключевым партнером ООН по вопросам местных властей.

В своем выступлении глава Якутии напомнил, что на июнь 2020 года в Якутске было запланировано проведение X Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии. Реализации планов помешала пандемия Covid–19. «Однако жизнь продолжается, и наша совместная работа не останавливается, – сказал Айсен Николаев. – Мы предлагаем провести в июне 2021 года в городе Якутск Конгресс местных властей Евразии, главной темой которого станет сохранение и развитие нематериального наследия народов Евразии. В июне у нас проходит Ысыах Туймаады – крупнейший национальный праздник в России, в котором ежегодно участвует свыше 300 тысяч человек. У нас есть все возможности для презентации евразийского культурного наследия при участии десятков тысяч гостей Ысыаха Туймаады». Глава Якутии также предложил провести в рамках конгресса следующее заседание Совета Евразийского отделения организации.

Айсен Николаев подчеркнул, что Якутия является активным членом организации и партнером Программы ООН-Хабитат (программа ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов). Республика постоянно работает над привлечением внимания мирового сообщества к проблемам арктических и северных городов и регионов, проблемам изменения климата, вопросам формирования комфортной городской среды и сохранения культуры и традиционного уклада жизни на Севере. «Нет сомнений, что проведение мероприятий организации «Объединенные города и местные власти» в Якутске будет эффективным в этом направлении», – заключил глава региона.

История Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» уходит в 1913 год. За более чем 100 лет существования организация стала сильным инструментом влияния городов и местных властей на процесс принятия глобальных решений. В состав Евразийского отделения организации входит более 850 городов, регионов и ассоциаций. Организация оказывает поддержку местным властям во взаимодействии с международными организациями для того, чтобы развивать решения проблем урбанизации и глобализации на местном уровне.