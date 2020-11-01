Айсен Николаев предложил всему миру подарок

Для кого зима — морозный ужас и депрессивный ступор. Для кого — животворящая красота и волшебная сказка! Как истинный северянин Айсен Николаев восхищается зимой, чем он поделился сегодня в соцсети. Глава предложил показать зимнюю Якутию всему миру и объявил онлайнконкурс фотографий с хэштегом #МояЗимняяЯкутия2020 и #MyWinterYakutia2020

Всем желаю удачи и красивых снимков!