01.11.2020
16:55
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Желток
Айсен Николаев предложил всему миру подарок
Для кого зима — морозный ужас и депрессивный ступор. Для кого — животворящая красота и волшебная сказка! Как истинный северянин Айсен Николаев восхищается зимой, чем он поделился сегодня в соцсети. Глава предложил показать зимнюю Якутию всему миру и объявил онлайнконкурс фотографий с хэштегом #МояЗимняяЯкутия2020 и #MyWinterYakutia2020
Всем желаю удачи и красивых снимков!
Фото: https://www.instagram.com/p/CHCcpr_pNOb/?igshid=9n6pmxc845m1
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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