Айсен Николаев предложил всему миру подарок

Согласитесь, разве не чудесны наши завораживающие, сказочные зимние пейзажи? Якутская зима прекрасна! Благодаря современным технологиям у каждого из нас есть шанс подарить настоящую зиму тем, кто мечтает её увидеть. Давайте делиться зимней сказкой со всем миром! Продолжая добрую традицию, объявляю фотоконкурс «Моя Зимняя Якутия2020!» 📸 ❄️Выкладывайте на своих страницах в социальных сетях красивые фотографии Якутии с хэштегом #МояЗимняяЯкутия2020 и #MyWinterYakutia2020 ❄️ Дайте краткое описание вашей фотоработы и отметьте на фото официальную страницу конкурса @moyazimnyayakutia2020. ❄️Итоги подведём 1 декабря! Всем желаю удачи и красивых снимков! #Якутия #СахаСирэ #фотоконкурс P.S. В карусели фотографии участников конкурса прошлых лет