01.11.2020
16:55
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Желток

Айсен Николаев предложил всему миру подарок

Для кого зима — морозный ужас и депрессивный ступор. Для кого — животворящая красота и волшебная сказка! Как истинный северянин Айсен Николаев восхищается зимой, чем он поделился сегодня в соцсети. Глава предложил показать зимнюю Якутию всему миру и объявил онлайнконкурс фотографий с хэштегом #МояЗимняяЯкутия2020 и #MyWinterYakutia2020

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Согласитесь, разве не чудесны наши завораживающие, сказочные зимние пейзажи? Якутская зима прекрасна! Благодаря современным технологиям у каждого из нас есть шанс подарить настоящую зиму тем, кто мечтает её увидеть. Давайте делиться зимней сказкой со всем миром! Продолжая добрую традицию, объявляю фотоконкурс «Моя Зимняя Якутия2020!» 📸 ❄️Выкладывайте на своих страницах в социальных сетях красивые фотографии Якутии с хэштегом #МояЗимняяЯкутия2020 и #MyWinterYakutia2020 ❄️ Дайте краткое описание вашей фотоработы и отметьте на фото официальную страницу конкурса @moyazimnyayakutia2020. ❄️Итоги подведём 1 декабря! Всем желаю удачи и красивых снимков! #Якутия #СахаСирэ #фотоконкурс P.S. В карусели фотографии участников конкурса прошлых лет

A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on

Всем желаю удачи и красивых снимков!

Фото: https://www.instagram.com/p/CHCcpr_pNOb/?igshid=9n6pmxc845m1
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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