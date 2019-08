Айсен Николаев предложил снизить тарифы на вывоз мусора

View this post on Instagram

Айсен Николаев о снижении цен 🤷‍♂️ . Источник @nikolaev_aisen Работа регионального оператора ООО «Якутскэкосети» за полгода с небольшим показала неспособность предприятия реализовать в текущем году инвестиционную программу по строительству полигона бытовых отходов в городе Якутске, средства на строительство которого были изначально включены в тарифы ТКО. В связи с невыполнением инвестпроекта, я сегодня дал поручение Государственному комитету по ценовой политике Республики пересмотреть тарифы на ТКО в городе Якутске и поселке Жатай в сторону снижения, исключив инвестиционную составляющую с самого начала действия тарифов. По предварительным расчетам, после снятия инвестиционных вложений, тариф снизится на 32%, и жителям городских округов не придется переплачивать за неоказанную услугу. Также надеюсь, что вхождение по согласованию с властями города в состав учредителей «Якутскэкосети» дочерней структуры ГУП ЖКХ позволит стабилизировать работу регионального оператора #Якутск #Якутия #ЖКХ . #sakhalife #АйсенНиколаев #снижениецен #мусорнаяреформа #якутск #Якутскэкосети #резонанс