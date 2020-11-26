Айсен Николаев предложил провести в Якутске Всемирный мерзлотный саммит

25 ноября глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в режиме видеоконференцсвязи принял участие в пленарном заседании Международного арктического форума «Арктика и Антарктика – территория устойчивого развития, гармонии природы и человека». Данное мероприятие организовало Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке ИД «Коммерсантъ» в рамках Дней Арктики и Антарктики в Москве.

В форуме приняли участие Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр КОЗЛОВ, депутат Государственной Думы РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав ФЕТИСОВ, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ, британский учёный, лауреат Нобелевской премии Терри КАЛЛАГАН, губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС, губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ и другие.

Айсен Николаев в своём выступлении озвучил, что в Арктической зоне республики на территории 1 млн 600 тысяч кв. км проживает более 68 тысяч человек, практически каждый из которых в независимости от национальности – будь то коренные малочисленные народы, якуты, русские – является коренным жителем Арктики, потомком многих поколений северян.

«Без их присутствия, без их полнокровного биения жизни, Арктика будет ледяной пустыней», – подчеркнул Айсен Сергеевич.

Руководитель региона отметил, что стандарты по защите прав коренных малочисленных народов Севера, принятые в России, по многим позициям являются передовыми в мире. Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в этом направлении проведена большая работа. Айсен Николаев заметил, что в части сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера Якутия является одним из мировых центров. Стоит отметить, что сегодня в Стратегию развития Арктики РФ включён проект республики «Дети Арктики».

«Мы на местах предпринимаем разные меры, чтобы смягчить суровые условия жизни в Арктике. Так, жители 13 арктических районов освобождены от уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Также мы запустили новые проекты «Молодой оленевод» и «Учитель Арктики» для того, чтобы молодёжь не уезжала из Арктики», – рассказал Айсен Николаев.

Кроме этого, в республике реализуются большие проекты в области образования и культуры. 1 сентября в Якутске открылась Международная арктическая школа, Якутией в Арктическом совете инициирован проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики» на основе единого многоязычного Интернет-портала.

Айсен Николаев подчеркнул, что для соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера обязательно нужна этнологическая экспертиза. Такой закон в Якутии принят в 2010 году. С этих пор в республике проведено 22 экспертизы крупных промышленных проектов, включая такой гигант как газопровод «Сила Сибири». Глава региона сообщил, что по итогам этой работы суммарный оцененный объём компенсационных выплат представителям коренных малочисленных народов Севера составил более полумиллиарда рублей. Он предложил такой законопроект принять и на федеральном уровне.

Вместе с тем Айсен Николаев остановился и на проблемных вопросах жизнедеятельности жителей арктической зоны республики. Так, Глава Якутии указал, что отсутствие на сегодняшний день федерального закона, регулирующего традиционные промысловые занятия северян по сбору бивней мамонта, серьёзно тормозит, в том числе и получение жителями Арктики легального дохода. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе разговора ответил, что данный законопроект будет внесён на рассмотрение в самое ближайшее время.

Глава Якутии озвучил, что очевидной угрозой для жизнедеятельности и сохранности коренных малочисленных народов Севера и в целом для Арктики являются проблемы, связанные с изменением климата. Разрушение почв из-за таяния вечной мерзлоты становится одной из масштабных угроз.

В связи с этим, в рамках подготовки председательства РФ в Арктическом Совете в 2021-2023 годах, Айсен Николаев предложил провести в 2023 году в Якутске Всемирный мерзлотный саммит.