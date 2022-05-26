Уникальная технология резидента технопарка «Якутия» может стать революционной

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев предложил продолжить активную реализацию зеленой повестки, но направить ее прежде всего на решение насущных задач страны, в частности, на борьбу с лесными пожарами и лесовосстановление, переработку и утилизацию отходов, экологическое воспитание подрастающего поколения. C такой позицией он выступил на сессии «Судьба зеленой повестки. Сохранить, отменить или модифицировать?», прошедшей в рамках конференции Startup Village 2022.

Как отметил Глава республики, проблемы с переработкой пластиковых отходов есть и в России, и в мире в целом. Поэтому настоящей находкой является проект «Ксенос» резидента технопарка «Якутия», который изучает технологию биоразложения различных видов пластика с помощью насекомых. По мнению Айсена Николаева, уникальная технология при дальнейшем масштабировании способна быть не только очень успешной коммерчески, но и стать революционной в сфере переработки пластика.

Для республики очень актуальна тема лесовосстановления. Как сообщил руководитель региона, экологический проект, направленный на восстановление и сохранение лесов реализует резидент территории опережающего развития «Якутия». Уже закладывается ряд питомников, где будут выращиваться лиственницы и сосны для того, чтобы максимально быстро помочь природе после прошлогодних пожаров.

Глава Якутии в своем выступлении отдельно подчеркнул, что в республике действует проектный офис по карбоновым полигонам, и согласно дорожной карте, Якутия к 2023 году планирует выйти на практические решения, в том числе с участием крупных российских игроков климатического проекта.