26.05.2022
11:37
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Якутия

Уникальная технология резидента технопарка «Якутия» может стать революционной

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев предложил продолжить активную реализацию зеленой повестки, но направить ее прежде всего на решение насущных задач страны, в частности, на борьбу с лесными пожарами и лесовосстановление, переработку и утилизацию отходов, экологическое воспитание подрастающего поколения. C такой позицией он выступил на сессии «Судьба зеленой повестки. Сохранить, отменить или модифицировать?», прошедшей в рамках конференции Startup Village 2022.

Как отметил Глава республики, проблемы с переработкой пластиковых отходов есть и в России, и в мире в целом. Поэтому настоящей находкой является проект «Ксенос» резидента технопарка «Якутия», который изучает технологию биоразложения различных видов пластика с помощью насекомых. По мнению Айсена Николаева, уникальная технология при дальнейшем масштабировании способна быть не только очень успешной коммерчески, но и стать революционной в сфере переработки пластика.

Для республики очень актуальна тема лесовосстановления. Как сообщил руководитель региона, экологический проект, направленный на восстановление и сохранение лесов реализует резидент территории опережающего развития «Якутия». Уже закладывается ряд питомников, где будут выращиваться лиственницы и сосны для того, чтобы максимально быстро помочь природе после прошлогодних пожаров.

Глава Якутии в своем выступлении отдельно подчеркнул, что в республике действует проектный офис по карбоновым полигонам, и согласно дорожной карте, Якутия к 2023 году планирует выйти на практические решения, в том числе с участием крупных российских игроков климатического проекта.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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