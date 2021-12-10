Айсен Николаев предложил масштабировать опыт Якутии в области повторного использования отработанных материалов

Опыт Якутии по внедрению экологичных технологий и повторного использования отработанных материалов представили на площадке международного форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0. в технопарке «Сколково». Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что для развития экологичного производства в регионе необходимо поддерживать малый бизнес и активно привлекать научное сообщество.

«Якутия как регион с труднодоступными и удаленными населёнными пунктами заинтересована во внедрении современных подходов в области экологичной переработки твёрдых бытовых отходов. Есть несколько проектов, которые уже продемонстрировали свою эффективность», – сказал Айсен Николаев.

Одним из примеров технологического решения переработки отходов является портативная станция с жуками-пластикоедами «Ксенос», которая может быть установлена дома или в офисе. Одна станция рассчитана примерно на 900 жуков. Этого достаточно, чтобы переработать пакеты, упаковку из полистирола, пенопласта. «В данный момент изучаем микрофлору кишечника жуков для идентификации штаммов бактерий. Если выявим гены группы ферментов и выделим их – тогда можно будет утилизировать пластик без участия жуков», – отметил основатель проекта Евгений Попов.

Переработкой пластикового мусора занимаются резиденты бизнес-инкубатора Мегино-Кангаласского района. В цехе «Чөл cир» из вторичного сырья производят полимерно-песчаные тротуарные плитки. Они востребованы в северных районах, поскольку по объёму, весу и прочности превосходят бетонные плитки.

По мнению директора бизнес-инкубатора Николая Скрябина, для развития бизнеса важно, чтобы как можно больше предпринимателей в республике занимались приёмом и сортировкой мусора. В настоящее время совместно с Транспортным техникумом разрабатывается некоммерческий проект по сортировке мусора для его последующей переработки в цехе.

По словам доктора биологических наук Михаила Черосова, для внедрения экологичных решений в производство в условиях Севера важно решение вопроса большого «транспортного плеча», так как вывоз и переработка отходов требуют высоких затрат.

Необходимо также разработать целевые образовательные программы по основам обращения с отходами в учебных заведениях, региональные нормативно-правовые акты и ввести платежи за некомплексное использование материальных ресурсов. С такими предложениями выступил доктор биологических наук, директор НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов.