Айсен Николаев предложил кандидатуру на должность судьи Конституционного суда

В рамках XXI (очередного) пленарного заседания парламента Якутии VI созыва под председательством Петра Гоголева 10 ноября 2020 года рассмотрен проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О назначении Ефимова Алексея Михайловича на должность судьи Конституционного суда Республики Саха (Якутия)».

Алексея Ефимова народным депутатам республики представил глава Якутии Айсен Николаев, он ознакомил парламентариев с биографией и трудовой деятельностью кандидата.

Глава Якутии подчеркнул, что Алексей Ефимов является высококвалифицированным юристом, инициативным руководителем и эффективным организатором. Его отличают исключительная работоспособность, системное мышление, способность к принятию оперативных решений, ответственность и дисциплина при выполнении поставленных задач. Ефимов пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и общественности республики.

В содокладе председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев сообщил, что кандидатура Алексея Ефимова на должность судьи Конституционного суда Республики Саха (Якутия) была рассмотрена на расширенном заседании профильного комитета в режиме видеоконференцсвязи 6 ноября. Комитет рассмотрел все материалы по кандидатуре и рекомендует парламенту Якутии назначить Алексея Ефимова на должность судьи Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

Справочная информация:

Ефимов Алексей Михайлович родился 14 декабря 1954 года в селе Диринг Чурапчинского района Якутской АССР. В 1980 году окончил Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского.

Трудовую деятельность начал помощником прокурора Оймяконского района.

С 1983 по 1984 год — следователь, старший следователь прокуратуры Усть-Майского района. С 1984 по 1992 год — старший следователь прокуратуры города Мирного (с дислокацией в городе Удачный). С 1992 по 1995 год — заместитель прокурора города Мирного на участке Удачный — Айхал. С 1995 по 2001 год — прокурор города Удачного. С 2001 по 2002 год — старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия) по организационным вопросам и контролю исполнения. С 2002 по 2006 год — начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Республики Саха (Якутия). С 2006 по 2007 года — прокурор города Якутска.

За время работы в органах прокуратуры в полной мере проявились его профессиональные качества. Под его непосредственным руководством и участии расследован ряд сложных уголовных дел о хищении алмазов, взяточничестве должностных лиц правоохранительных органов. Как руководитель правильно организовывал и планировал работу подчиненных работников. В период его работы прокуратура города Якутска стала лучшим подразделением среди всех районных и городских прокуратур республики и была признана базовой прокуратурой для остальных органов прокуратуры Якутии.

С 2007 по май 2013 года — начальник отдела по надзору за уголовно­процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Республики Саха (Якутия).

С мая 2013 года по август 2017 года замещал должность Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия). В должности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) им была проведена большая работа по дальнейшему развитию института Уполномоченного по правам человека в республике. Внесены коренные изменения в способы и методы работы аппарата Уполномоченного по правам человека в Республики Саха (Якутия), направленные на эффективную защиту прав граждан, усилена работа института в части обращения в судебные органы и участия в судебных заседаниях. Уполномоченным оказана помощь ряду граждан не только в составлении исковых заявлений, но и принято непосредственное участие в их интересах в рассмотрении гражданских дел в судах с положительными результатами. В каждом районе республики были назначены общественные представители Уполномоченного по правам человека, на постоянной основе проводились Уполномоченным по правам человека выездные приемы граждан в районах республики.

15 августа 2017 года Алексей Ефимов избран председателем Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). Под его руководством на высоком организационном уровне Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) в соответствии с избирательным законодательством в марте 2018 года проведены выборы Президента Российской Федерации, в сентябре 2018 года выборы Главы Республики Саха (Якутия), выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) 6 созыва, в марте 2020 года дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) по Арктическому одномандатному избирательному округу, в июле 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, муниципальные выборы в Республике Саха (Якутия) в 2017-2020 годах.

В результате активной информационно-разъяснительной работы на выборах всех уровней обеспечен высокий уровень явки избирателей. Во время предвыборных кампаний и проведения выборов за указанный период не допущено серьезных и существенных нарушений избирательного законодательства, отсутствуют обоснованные жалобы на нарушения избирательного законодательства. Деятельность Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) по организации и проведению выборов Президента Российской Федерации, общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, проведению региональных выборов высоко оценена Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

По инициативе Ефимова А.М. Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) проведена системная работа по актуализации избирательного законодательства Республики Саха (Якутия). Подготовлены и внесены в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) законопроекты о внесении изменений и дополнений во все основные законы, регламентирующие проведение выборов в Республике Саха (Якутия).