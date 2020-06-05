Айсен Николаев пожертвовал на содержание Пинеги и Саины

Айсен Николаев пожертвовал личные средства на содержание стерхов в зоопарке «Орто Дойду».

В рамках празднования Всемирного дня окружающей среды глава Якутии Айсен Николаев пожертвовал личные средства на содержание стерхов Пинеги и Саины, обитающих в зоопарке «Орто Дойду». Об этом Ил Дархан сообщил в своём Instagram.

«Стерх — священная птица, встреча с которой предвещает добрые события и счастье. Среди всех журавлей они отличаются наибольшей требовательностью к условиям обитания, сторонятся людей и могут покинуть гнездо. Поэтому охотникам с давних времён запрещалось выходить на те болота, где гнездится стерх и охотиться на них», — написал Глава в своих социальных сетях.

Благодаря якутским и китайским экологам, отметил Айсен Николаев, в последние годы заметно выросла численность восточно-сибирской популяции стерха, насчитывающей около 4000 особей. «И теперь более 99% мировой популяции белых журавлей летом гнездится на территории Якутии», – добавил Глава.

Сейчас в рамках национального проекта «Экология» завершено проектирование национального парка «Кыталык» в Аллаиховском районе.

Айсен Николаев также сообщил, что зоопарк «Орто-Дойду» открыл на сайте вкладку «Оказать помощь», где каждый желающий может пожертвовать средства на содержание и реабилитацию животных, приобретение дополнительного оборудования и ремонт вольеров.