Айсен Николаев поздравляет

Уважаемые работники Якутского радио!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летним юбилеем Радио саха!

Все прошедшие годы нас каждый день по жизни сопровождало наше радио. Гениальное изобретение выдающегося русского учёного Александра Попова стало нашим верным спутником, ежедневно оповещающим о всех событиях и изменениях в мире, приносящим нам радость и вместе с тем наравне делящимся бедами и невзгодами.

Якутское радио каждый день выполняет ответственную миссию, донося до якутян, живущих в самых разных уголках республики от берегов моря Лаптевых до предгорий Верхоянья и Оймяконья важные новости о жизни как в самом маленьком наслеге, так и во всей планете.

90 лет для человека немалый срок. За это время в Якутском радио проработали и сегодня работают много талантливых творческих людей. Вашей доходчивой красивой речью, умными и нужными словами пишется история современной Якутии и начинается каждый трудовой день жителя республики.

Сегодня информационные технологии в мире развиваются просто реактивно, но, несмотря на это, одним из самых быстрых и массовых способов распространения информации является радио. Замечательно, что, исходя из требований современности, Радио саха тоже бурно развивается и идёт в ногу со временем.



Дорогие друзья! От вашего профессионализма, эффективной, надёжной и слаженной работы во многом зависят обеспечение права граждан на получение объективной информации и динамичное развитие нашего северного края. В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность всем ветеранам и работникам Якутского радио за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, преданность любимому делу, ответственность к судьбе родной Якутии. Пусть Якутское радио говорит в каждом доме республики! Желаю вам тысяч и тысяч благодарных слушателей и много позитивной информации во благо развития региона и страны!

Глава Республики Саха (Якутия) А. С. Николаев