Айсен Николаев поздравляет с Всероссийским днем семьи, любви и верности

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот праздник дает нам еще один повод задуматься о вечных ценностях, важности семьи, преемственности, воспитании детей, заботе о пожилых, взаимной поддержке и уважении, укреплении связи между старшим и молодым поколением. Семья — это опора человека, в ней он черпает свои силы и знания, здесь закладываются духовные, нравственные и культурные ценности. От нее зависит, каким будет будущее поселка, города, республики, страны.

Якутия во все времена была сильна своими крепкими семьями, традициями. Реализуются и совершенствуются меры социальной поддержки семей с детьми, внедряются новые меры поддержки, направленные на стимулирование рождаемости. Благодаря этому регион сохраняет лидирующие позиции по уровню рождаемости. В этом году более 7,2 млрд рублей будет направлено в Якутии на реализацию национального проекта «Демография», из них на реализацию мероприятий по финансовой поддержке семей при рождении детей предусмотрено 4,9 млрд рублей.

Создаются достойные и комфортные условия для каждой семьи, воспитания детей, поддержке пожилых людей. Строятся современные школы и детские сады, спортивные объекты, учреждения здравоохранения. Год от года повышается качество и доступность образования, медицины, сферы услуг. Уверен, что только крепкая, надежная семья сможет обеспечить динамичное социально-экономическое, культурное и духовное развитие Якутии.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости духа, добрых намерений, семейного благополучия и процветания.