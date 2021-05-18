Айсен Николаев поздравляет с важной культурной датой

Айсен Николаев поздравляет со 155-летием со дня рождения выдающегося политического деятеля и просветителя Василия Васильевича Никифорова–Кюлюмнюра.

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и лично от себя поздравляю со 155-летием со дня рождения выдающегося общественного и политического деятеля, лидера либерально-демократического движения в Якутии конца XIX – начала XX веков, одного из основоположников якутской литературы, национального театра и национальной печати, учёного, писателя и просветителя Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюра.

Имя выдающегося сына народа саха Василия Васильевича Никифорова было восстановлено, реабилитировано и увековечено спустя более 60 лет после его ареста. Отмечу вклад первого Президента Якутии Михаила Николаева в юридической и политической реабилитации имени яркого представителя первого поколения якутской интеллигенции. Неоценима роль в восстановлении и реабилитации имени Кюлюмнюра исследователей Ираиды Клиориной и Ивана Федосеева-Доосо, а также первого заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова.

Первый демократическим путём избранный руководитель Якутской области В.В. Никифоров был многогранной личностью. Основатель земского движения и первой политической организации народа саха «Союз якутов» внёс большой вклад в формирование и развитие общественно-политической мысли в республике на рубеже ХIХ – ХХ веков, становление институтов гражданского общества и государственности народов Якутии.

Он выступал за изменение отношения империи к своим малым народам, за равное представительство земств в высших органах власти Российской Империи, занимался просветительской и публицистической деятельностью, изучал историю и просвещал о значении якутского самоуправления и земства. Основные приоритеты местного самоуправления он видел в развитии народного образования, медицины, агрокультуры.

В.В. Никифоров известен как автор первой опубликованной на якутском языке пьесы «Манчаары» и переводчик на якутский язык пьес известных русских писателей и драматургов. Он был организатором, издателем и редактором первых газет и журналов на якутском языке, организатором первой Якутской бесплатной народной библиотеки-читальни. Внёс большой вклад в изучение истории родного края, был одним из исследователей, описавшим семейный быт якутов в рамках Сибиряковской научной экспедиции.

Благодаря усилиям историков, филологов, литературоведов, архивистов накоплен значительный фактический материал о разносторонней личности Василия Никифорова-Кюлюмнюра. Только восстанавливая свою историю, устанавливая связь времен и поколений, мы уверенно будем двигаться вперёд.

Глава Республики Саха (Якутия)

Айсен Николаев