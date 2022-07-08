Айсен Николаев поздравляет с Днём семьи, любви и верности

Дорогие якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично от всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

В огромном мире мы сильны родными людьми. Семья – это источник любви, доброты и заботы. Крепкие и счастливые семьи создают крепкую и счастливую страну. Именно поэтому в России огромное внимание уделяется поддержке семьи, чтобы рождалось больше детей, росло благосостояние семьи.

В Конституции Российской Федерации закреплены важнейшие созидательные принципы – это защита традиционного уклада семьи, добрых взаимоотношений между родными людьми, ответственности родителей за будущее детей и спокойную старость пожилых людей.

В самых разных сферах современной жизни, будь это социальная защита, ипотечное кредитование или старт собственного бизнеса – семье оказывается особое содействие, предусмотрены специальные льготы.

В нашей республике мы стремимся расширить государственную поддержку семей – вручаем региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго и третьего ребенка, чествуем и поддерживаем многодетные семьи, помогаем малоимущим семьям. В этом году семьям с новорожденными детьми выплачивается целевой капитал «Дети столетия».

Мы гордимся тем, что Якутия является лидером среди регионов Дальнего Востока по уровню естественного прироста и рождаемости населения, и занимает высокие позиции в общероссийском демографическом рейтинге. Только в июне в республике родилось 978 детей!

Якутия издавна славится своими большими семьями. Многодетность воспринимается как норма жизни, часто под одной крышей в любви и взаимопонимании проживают несколько поколений одной семьи. Так передаются жизненная мудрость и память о роде, укрепляются внутрисемейные отношения.

Дорогие друзья! В этот день, наполненный самыми прекрасными чувствами, искренне благодарю всех тех, кто строит и на долгие годы сохраняет свои семьи, создаёт уникальный мир, согретый любовью и верностью, воспитывает детей достойными гражданами своей страны!

Желаю вам счастья и здоровья, любви и взаимопонимания! Пусть в ваших семьях царит теплая атмосфера, стремление к лучшему, пусть добрым светом будут наполнены ваши сердца и ваши дома, где вас всегда ждут и любят!