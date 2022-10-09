Айсен Николаев поздравляет с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики села, ветераны сельского хозяйства!

От имени руководства республики и от себя лично поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Труженики села, люди, работающие на земле, всегда пользовались большим уважением в нашей республике. Сельское хозяйство – ключевая отрасль по обеспечению продовольственной безопасности государства.

Сегодня же, когда производство собственной продукции – один из приоритетных вопросов в стране, а ценность экологически чистой натуральной местной сельхозпродукции выросла в разы, вы стали главными фигурами в решении этой стратегически важной задачи.

Руководство республики уделяет большое внимание развитию отрасли. В этом году финансирование сельского хозяйства мы подняли до рекордного уровня – 12,5 млрд рублей. Введены новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых. Выросли субсидии на поголовье коров в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах арктических и промышленных районов. Эти средства идут напрямую аграриям и пополняют их доходы.

За 2019-2022 годы по линии министерства сельского хозяйства республики начинающим фермерам предоставлен 131 грант «Агростартап» на общую сумму более 390 млн рублей, а также 64 гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам на строительство коровников, поддержку их деятельности.

Развивать сельское хозяйство в наших суровых северных условиях не просто, но вы регулярно радуете нас достижениями. Наш регион сегодня занимает лидирующую позицию среди субъектов России по табунному коневодству. За 2018-2021 годы построено 160 коневодческих баз. Как результат, за 5 лет поголовье лошадей у нас возросло от 178,2 тысяч до 182,1 тысячи голов. В этом году важным событием в табунном коневодстве республики стало присвоение федерального статуса «Конезавод по якутской породе лошадей» сельскохозяйственному потребительскому кооперативу им. И. Строда Амгинского улуса.

По оленеводству республика входит в тройку лидеров по России. Поголовье домашних северных оленей у нас увеличилось с 146,6 тысяч до 162, 6 тысяч голов.

Уважаемые сельхозпроизводители, переработчики продукции сельского хозяйства!

Сельское хозяйство нашей республики развивается и идет вперед. И в этом большой вклад всех вас – тружеников села. Еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю успехов в работе во благо республики и страны, благополучия и счастья!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев