Айсен Николаев поздравляет с Днём предпринимателя в РС(Я)

Уважаемые предприниматели Якутии!

Дорогие друзья!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично горячо поздравляю вас с Днём предпринимателя в Якутии!

Сегодня в нашей республике в сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрировано более 38 тысяч субъектов и занято более 102 тысяч человек. Особенно радует, что количество людей, задействованных в малом и среднем бизнесе, растёт с каждым годом, всё больше якутян становятся самозанятыми.

Каждый из вас изо дня в день вносит свой посильный вклад в становление особого класса активных, ответственных и сильных духом людей – предпринимателей! Уже сегодня вы все вместе представляете зарождающуюся мощную экономическую силу, у которой самые широкие перспективы для дальнейшего роста и процветания.

Особо отмечу, что растут налоговые поступления в бюджет от предпринимательской сферы. Несмотря на сложнейшие условия для ведения бизнеса, которые складываются в период пандемии, вы продолжаете развиваться и добиваться хороших результатов в своей деятельности.

Это говорит о том, что вы чутко реагируете на изменения, умеете правильно понимать и использовать возможности для роста, в том числе грамотно и активно пользуетесь всеми мерами государственной поддержки.

Формируется особая культура ответственности малого и среднего предпринимательства перед обществом. Ваша зрелая гражданская позиция в полной мере проявилась этим летом в борьбе с лесными пожарами. В самые напряженные дни противостояния огненной стихии многие предприниматели Якутии единым фронтом оказывали действенную масштабную помощь, снабжая огнеборцев продуктами питания, оборудованием, снаряжением, спецодеждой. Создание Общественного добровольческого штаба Республики Саха (Якутия) по борьбе с лесными пожарами во многом было инициировано именно представителями малого и среднего бизнеса.

В этот праздничный день я выражаю огромную благодарность вам, предпринимателям Якутии, за активную работу, за стремление к росту и достижениям, за вашу особую жизненную позицию, за создание позитивных перемен в окружающем пространстве.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, новых идей и проектов, плодотворной работы, счастья и удачи!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев